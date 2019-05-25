В Нью-Джерси неизвестный устроил бойню в баре

Не менее десяти человек получили ранения в результате стрельбы в баре американского города Трентон, штат Нью-Джерси, сообщает Associated Press.
О стрельбе в полицию сообщили около 00:25 по местному времени.
Прибыв на место инцидента, полицейские обнаружили, что пять женщин и пять мужчин получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом сoстоянии.
Полиция проводит расследование в связи с применением огнестрельного оружия. На месте происшествия опрашиваются свидетели, изъяты также записи камер наблюдения.