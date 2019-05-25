Сб, 25.05.2019
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В Нью-Джерси неизвестный устроил бойню в баре

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Бар, где произошла стрельба.

ФОТО: Patti Sapone/AP/Scanpix

Не менее десяти человек получили ранения в результате стрельбы в баре американского города Трентон, штат Нью-Джерси, сообщает Associated Press.

О стрельбе в полицию сообщили около 00:25 по местному времени.

Прибыв на место инцидента, полицейские обнаружили, что пять женщин и пять мужчин получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом сoстоянии.

Полиция проводит расследование в связи с применением огнестрельного оружия. На месте происшествия опрашиваются свидетели, изъяты также записи камер наблюдения.

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