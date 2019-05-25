Боль для любого автолюбителя: в поле бросили коллекцию Ferrari
На сайте Silodrome, а также в социальной сети Instagram издания, опубликован рассказ о брошенной в поле коллекции Ferrari, пишет Rus.TVNET.
Сообщается, что автомобили принадлежат адвокату, который из-за тяжелой болезни не смог вовремя заплатить за их хранение в ангаре.
Изначально владелец автомобилей собирал "Корветы", но позднее пристрастился к европейским автомобилям.
Всего он приобрел 13 автомобилей Ferrari: Testarossa, 308 Quattrovalvole, 400i, 328 и 348 и Mondial.
Семь лет назад у него обнаружили серьезное заболевание, из-за ухудшающегося здоровья адвокат пропустил несколько платежей за закрытый ангар, в котором он их держал.
В результате, его автомобили выкатили просто в поле рядом с ангаром. Позднее, когда семья произвела оплату, их почему-то не вернули в ангар.
Пока шли судебные разбирательства, Ferrari так и стояли в поле. Лишь недавно родня адвоката вступила в наследство - из 13 автомобилей пропали два, остальные планируется отреставрировать и продать.