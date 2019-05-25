Боль для любого автолюбителя: в поле бросили коллекцию Ferrari

Сообщается, что автомобили принадлежат адвокату, который из-за тяжелой болезни не смог вовремя заплатить за их хранение в ангаре.

Изначально владелец автомобилей собирал "Корветы", но позднее пристрастился к европейским автомобилям.

Всего он приобрел 13 автомобилей Ferrari: Testarossa, 308 Quattrovalvole, 400i, 328 и 348 и Mondial.

Семь лет назад у него обнаружили серьезное заболевание, из-за ухудшающегося здоровья адвокат пропустил несколько платежей за закрытый ангар, в котором он их держал.

В результате, его автомобили выкатили просто в поле рядом с ангаром. Позднее, когда семья произвела оплату, их почему-то не вернули в ангар.

Пока шли судебные разбирательства, Ferrari так и стояли в поле. Лишь недавно родня адвоката вступила в наследство - из 13 автомобилей пропали два, остальные планируется отреставрировать и продать.

ФОТО: www.instagram.com/silodrome