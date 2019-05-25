Сб, 25.05.2019
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  • Российские пилоты узнали о неполадках в самолете: Boeing 737 уже более двух часов кружит над городом

Российские пилоты узнали о неполадках в самолете: Boeing 737 уже более двух часов кружит над городом

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Boeing 737 MAX приземляется.

ФОТО: JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Самолет Boeing-737 авиакомпании "ЮТэйр" более двух часов кружит над аэропортом Сургута, чтобы выработать топливо и совершить досрочную посадку, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе аэропорта.

В свою очередь местный телеграм-канал "Сейчас | Нижневартовск" отмечает, что о каких-либо чрезвычайных ситуациях через код ответчика борт не сообщал.

По данным канала, UT153, вылетевший из Сургута в Худжанд (Таджикистан) занял небольшую высоту сразу после взлета. "Это может говорить о разгерметизации", - отмечается в сообщении.

На борту Boeing, готовящегося к вынужденной посадке в Сургуте, находятся 130 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в службах организации воздушного движения.

"Командир доложил о срабатывании сигнализации об отказе стабилизатора пикирования. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета Сургут", - сказал он.

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