Российские пилоты узнали о неполадках в самолете: Boeing 737 уже более двух часов кружит над городом

В свою очередь местный телеграм-канал "Сейчас | Нижневартовск" отмечает, что о каких-либо чрезвычайных ситуациях через код ответчика борт не сообщал.

По данным канала, UT153, вылетевший из Сургута в Худжанд (Таджикистан) занял небольшую высоту сразу после взлета. "Это может говорить о разгерметизации", - отмечается в сообщении.

На борту Boeing, готовящегося к вынужденной посадке в Сургуте, находятся 130 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в службах организации воздушного движения.