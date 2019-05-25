Фото: табло измерения скорости рекламируют политика?

Если там превысить скорость, табло показывает красным скорость и появляется надпись „KIIRUSTAD“ («торопишься»). Если скорость остается в пределах разрешенной, на табло скорость показывается в виде зеленых цифр и появляется надпись „TUBLI“ («молодец»), пишет Järva Teataja .

Местные жители уже шутят, что измерители скорости не только улучшают безопасность на дорогах, но и рекламируют председателя городского собрания Пайде Айвара Тубли. Особенно уместным на табло смотрятся цифры зеленого цвета, который ассоциируется с Центристской партией, в которую входит Тубли.