Сб, 25.05.2019
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Фото: табло измерения скорости рекламируют политика?

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ФОТО: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Несколько недель назад в городе Пайде на улицах Пярну и Лайя установили измерители скорости.

Если там превысить скорость, табло показывает красным скорость и появляется надпись „KIIRUSTAD“ («торопишься»). Если скорость остается в пределах разрешенной, на табло скорость показывается в виде зеленых цифр и появляется надпись „TUBLI“ («молодец»), пишет Järva Teataja.

Местные жители уже шутят, что измерители скорости не только улучшают безопасность на дорогах, но и рекламируют председателя городского собрания Пайде Айвара Тубли. Особенно уместным на табло смотрятся цифры зеленого цвета, который ассоциируется с Центристской партией, в которую входит Тубли.

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