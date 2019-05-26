Вс, 26.05.2019
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В ДТП пострадали четыре ребенка

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Гипс. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, за минувшие сутки на дорогах Эстонии в ДТП пострадали четыре ребенка.

В субботу, 25 мая, в 14:56 в деревне Мыйзанурме (волость Эльва, Тартумаа) произошло ДТП: восьмилетний мальчик, выезжая на велосипеде со двора дома на дорогу, врезался в Audi A4, которым управляла 48-летняя женщина. Велосипедиста доставили в Клинику Тартуского университета.

В 18:00 стало известно о ДТП на 96-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в городе Пайде (Ярвамаа). Там 30-летний мужчина, находившийся за рулем Hyundai Santa Fe, потерял управление своим транспортным средством, которое выехало на встречную полосу и столкнулось с Citroen Nemo. Последней машиной управляла 36-летняя женщина. В результате столкновения Citroen съехал с дороги и выкатился в поле. Водителя и пассажиров Citroen, 10-летнюю и 12-летнюю девочек, доставили на осмотр в больницу Ярвамаа.

В 18:58 сообщили о ДТП возле бульвара Мере, 5 в Таллинне, где 32-летний мужчина, поворачивая налево на автомобиле Škoda Octavia, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе переходившего дорогу восьмилетнего мальчика. Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.  

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