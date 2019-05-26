Борис Джонсон и Тереза Мэй.

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24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с 7 июня. Ее преемником станет член правящей Консервативной партии - всеобщие парламентские выборы в Великобритании намечены только на 2022 год.

Нового лидера консерваторы хотят избрать до ежегодной партийной конференции, которая пройдет в конце сентября.

Согласно внутрипартийным опросам, лидирует бывший министр иностранных дел Борис Джонсон - но и противников внутри партии у него много.

Консерваторам нужно сплотить расколотую Брекзитом партию, Джонсон же - не самый большой мастер компромиссов. Вот как выглядит пятерка потенциальных преемников Терезы Мэй прямо сейчас - согласно опросу, проведенному внутри партии в апреле 2019 года.

Борис Джонсон

Бывшему мэру Лондона и экс-министру иностранных дел симпатизируют 32,4% однопартийцев. Примерно столько же симпатизирует всем остальным кандидатам вместе взятым.