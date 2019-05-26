Джонсон - один из главных политиков, благодаря которым Брекзит вообще стал возможен. Но в итоге он проиграл.

Не став премьером, он получил пост министра иностранных дел - с позиций сегодняшнего дня кажется, что он был недостаточно дипломатичен для этой роли.

Он обвинял Евросоюз в том, что политика Брюсселя привела к войне на Украине, президента Сирии Башара Асада называл «чудовищем», а российского президента Владимира Путина сравнивал с эльфом Добби из саги про Гарри Поттера. Такая карьера логично привела к отставке: Джонсон ушел после слишком мягкого, по его мнению, соглашения с Евросоюзом, подготовленного его же партией.

Последние месяцы Борис Джонсон был депутатом-заднескамеечником (то есть не занимал постов в правительстве), беспощадно критиковал Терезу Мэй и продолжал попадать в неловкие ситуации. Например, 3 мая отчитался, что проголосовал на местных выборах, хотя в его округе никого в тот день не избирали.

Доминик Рааб

«Достойно как всегда», - так прокомментировал в своем «Твиттере» отставку Терезы Мэй бывший министр по делам выхода Великобритании из Евросоюза. Он пользуется симпатией 14,7% однопартийцев.

Рааб - также сторонник «жесткого Брекзита», и деятельность премьер-министра он не всегда оценивал так комплиментарно. Министром по делам выхода из ЕС он стал в июле 2018-го, а уже в ноябре подал в отставку - потому что не мог «с чистой совестью» поддержать план соглашения с Евросоюзом, предложенный Терезой Мэй.

Другом российской власти Рааб станет едва ли: еще в 2012 году он инициировал законопроект о лишении британских виз и аресте активов всех, кто причастен к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого.

Майкл Гоув

Лидером партии его видят 8,4% консерваторов. Несколько лет работал журналистом, в правительстве - с 2010 года. В 2016-м именно Гоув не дал стать премьер-министром Борису Джонсону - вместо того, чтобы поддержать его, согласно предварительным договоренностям, Гоув объявил о собственных премьерских амбициях.

Он проиграл Терезе Мэй и на год остался без должности в правительстве. В 2017-м стал министром сельского хозяйства и окружающей среды. Выступает одним из главных сторонников Брекзита.

Джереми Хант

В 2018-м он сменил Джонсона на посту главы МИД; как и у предшественника, у него не было никакого дипломатического опыта. Гоув в правительстве курировал культуру, отвечал за проведение летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году, работал министром здравоохранения - в Великобритании обладатель этой должности критикуется так же сильно, как и в России.

Он также сторонник Брекзита; вскоре после назначения он сравнил ЕС с СССР. Градус ответной критики был примерно таким: координатор Европарламента по Брекзиту Гай Верхофстадт предположил, что защищавшие европейские свободу и демократию Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер после такого заявления «перевернулись в могилах».

Ханта поддерживают 6,5% членов Консервативной партии.

Саджид Джавид

Занимал разные должности в правительстве консерваторов. В 2017 году стал министром внутренних дел. Новым премьером его хотели бы видеть 4,7% тори. Он сын эмигрантов из Пакистана; вскоре после назначения пообещал, что отношение к людям станет более достойным, а миграционная политика более справедливой.

Про Джавида можно сказать, что он один из немногих высокопоставленных политиков Великобритании, у которого нет времени на Брекзит (в целом, он поддерживал варианты соглашения с ЕС, которые предлагала Тереза Мэй).

Джавид борется с рекордным числом нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в страну через Ла-Манш. Количество преступлений с применением холодного оружия в Великобритании сейчас - на уровне Второй мировой войны. Джавид принял резонансное решение о лишении гражданства Шамимы Бегум - девушки, уехавшей из Лондона, чтобы присоединиться к группировке «Исламское государство» (запрещенная в России организация). Наконец, прямо сейчас он - один из тех, кто решает судьбу Джулиана Ассанджа, который находится в Великобритании и может быть приговорен к 180 годам тюрьмы в Соединенных Штатах.