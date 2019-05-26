Тренер сборной России прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале ЧМ

«Не смогли забить, надо было заносить шайбу в ворота. Вчистую шайба не шла. В концовке „6 на 5“ хотелось побольше бросков, финны ложились под шайбу по трое. Игра шла до гола, к сожалению, забили его не мы. Такой игре соперника можно было противопоставить только голы. Мы сейчас сказали ребятам, что нужно готовиться к следующему матчу», - передает слова Воробьeва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.