Тренер сборной России прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился с порталом «Чемпионат.com» впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).
«Не смогли забить, надо было заносить шайбу в ворота. Вчистую шайба не шла. В концовке „6 на 5“ хотелось побольше бросков, финны ложились под шайбу по трое. Игра шла до гола, к сожалению, забили его не мы. Такой игре соперника можно было противопоставить только голы. Мы сейчас сказали ребятам, что нужно готовиться к следующему матчу», - передает слова Воробьeва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счет был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.