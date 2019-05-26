Фото: безупречный рядный бокс ищет новых хозяев

Трехкомнатный бокс общей площадью 78,8 квадратных метров расположен в рядном доме, построенном в 2015 году, и проходит через два этажа, передает Kodustiil .

На первом этаже бокса находятся прихожая, гостиная с открытой кухней, туалет и терраса площадью 14,2 квадратных метра. На втором этаже - спальня, туалет, душ и баня с электрическим отоплением. Здесь также есть балкон площадью 5,7 квадратных метров, где с чашкой кофе можно принимать солнечные ванны.