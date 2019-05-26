Вс, 26.05.2019
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Фото: безупречный рядный бокс ищет новых хозяев

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ФОТО: KV:EE

Современный рядный бокс, расположенный в полутора километрах от Тарту в деревне Ыссу, ищет новую семью.

Трехкомнатный бокс общей площадью 78,8 квадратных метров расположен в рядном доме, построенном в 2015 году, и проходит через два этажа, передает Kodustiil.

ФОТО: KV:EE

Дом выполнен в светлых тонах. Выбранная цветовая гамма успокаивает глаза и добавляет жилищу уюта.

ФОТО: KV:EE

На первом этаже бокса находятся прихожая, гостиная с открытой кухней, туалет и терраса площадью 14,2 квадратных метра. На втором этаже - спальня, туалет, душ и баня с электрическим отоплением. Здесь также есть балкон площадью 5,7 квадратных метров, где с чашкой кофе можно принимать солнечные ванны.

ФОТО: KV:EE

Подробнее об этом предложении читайте на портале недвижимости KV.EE.

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