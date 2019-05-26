Ранняя пташка: первый избиратель проснулся в два часа ночи

Тем не менее, процедура голосования у Ляске затянулась, поскольку он забыл дома очки. После тщательного изучения списка мужчина все-таки нашел номер своего кандидата, пишет Järva Teataja.

Он признался, что решение относительно того, за кого голосовать, он принял давно. «Это образованный человек и я хочу, чтобы он отправился в Европейский союз для выполнения того, что пообещал», - отметил избиратель.

Мнение о том, что к выборам в Европарламент эстонцы относятся довольно равнодушно, Ляске не разделает: мы давно вступили в ЕС и поэтому каждому человеку нужно проявить активность.