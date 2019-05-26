Ранняя пташка: первый избиратель проснулся в два часа ночи

В тот момент, когда часы церкви Пайде пробили 9:00, порог ратуши переступил местный житель Райво Ляске. «Мужчина должен быть точным», - сказал он как первый избиратель, заходя на свой участок.
Тем не менее, процедура голосования у Ляске затянулась, поскольку он забыл дома очки. После тщательного изучения списка мужчина все-таки нашел номер своего кандидата, пишет Järva Teataja.
Он признался, что решение относительно того, за кого голосовать, он принял давно. «Это образованный человек и я хочу, чтобы он отправился в Европейский союз для выполнения того, что пообещал», - отметил избиратель.
Мнение о том, что к выборам в Европарламент эстонцы относятся довольно равнодушно, Ляске не разделает: мы давно вступили в ЕС и поэтому каждому человеку нужно проявить активность.
Ляске сказал, что и раньше с удовольствием ходил голосовать. «Сегодня у меня уже с двух часов не было сна. Выпил кофе и принял таблетки, дома я и так каждый день сижу», - заключил он.