Вс, 26.05.2019
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Жена Овечкина: российским болельщикам нужно обязательно всех облить грязью, если команда проиграла

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Анастасия Шубская и Александр Овечкин.

ФОТО: Harry How / AFP

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, поделилась мнением о разнице между болельщиками клубов НХЛ и сборной России.

Вчера российская команда проиграла в полуфинале ЧМ-2019 Финляндии (0:1), напоминает Sports.ru.

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всеми) и болельщиками клубов НХЛ – это то, что российским болельщикам, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда как болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах.

Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!!

Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра, удачи ребятам завтра», – написала Шубская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самая большая разница между болельщиками российской сборной( не всех🙏🏻) и болельщиками клубов нхл, это то, что для российских болельщиков , если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах😉 нужно гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра🙌🏽удачи ребятам завтра🙏🏻#iihfworlds

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

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