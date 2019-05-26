Жена Овечкина: российским болельщикам нужно обязательно всех облить грязью, если команда проиграла

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всеми) и болельщиками клубов НХЛ – это то, что российским болельщикам, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда как болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах.