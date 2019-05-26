Вс, 26.05.2019
Когда EKRE обещает защитить нас от натиска меньшинств, лично я не чувствую, что геи или евреи мне угрожают. Андрус Ансип

Фото: на избирательный участок - на спасательной машине

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Сегодняшнее утро на избирательном участке волостной управы Вяндра прошло спокойно. Чтобы отдать голос понравившемуся кандидату на выборах в Европарламент, люди прибывали на участок как пешком, так и на велосипеде или, например, на спасательной машине.

Несмотря на прохладную погоду, местные жители были в хорошем настроении. На вопрос Pärnu Positimees «Кого вы поддерживаете?», они называли либо Партию реформ, либо EKRE.

«Скажу честно, что выбрал Яака Мадисона. Мне нравится, что он говорит», - заявил пришедший на участок пожилой мужчина.

Избирателей EKRE не смущает, что их кандидат номер один - Март Хельме - не хочет работать в Европарламенте. «Пусть тогда едет Мадисон», - предложила женщина, которая и в марте голосовала за EKRE.

Одна из местных жительниц пришла голосовать с желтой сумкой, на которой были изображены синие белки. На вопрос, говорит ли эта сумка о ее предпочтениях, женщина радостно ответила: «Да!».

Некоторые решили держать в секрете, кому отдали свой голос.

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