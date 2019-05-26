Фото: на избирательный участок - на спасательной машине

Несмотря на прохладную погоду, местные жители были в хорошем настроении. На вопрос Pärnu Positimees «Кого вы поддерживаете?», они называли либо Партию реформ, либо EKRE.

«Скажу честно, что выбрал Яака Мадисона. Мне нравится, что он говорит», - заявил пришедший на участок пожилой мужчина.

Избирателей EKRE не смущает, что их кандидат номер один - Март Хельме - не хочет работать в Европарламенте. «Пусть тогда едет Мадисон», - предложила женщина, которая и в марте голосовала за EKRE.

Одна из местных жительниц пришла голосовать с желтой сумкой, на которой были изображены синие белки. На вопрос, говорит ли эта сумка о ее предпочтениях, женщина радостно ответила: «Да!».