Видео: футбольный судья забил мяч и засчитал его

Судья матча третьего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу засчитал мяч, который он же и забил. В игре между командами «Харкемасе Бойз» и «ХСВ Хук» арбитр случайно стал автором курьезного гола.
Мяч во время атаки футболистов «Хука» попал в судью, после чего отрикошетил в ворота «Харкемасе», пишет NEWSru.
Арбитр, выдержав паузу, засчитал мяч, который записал на игрока Кайла Дасбурга. Футболисты «Харкемасе» возмутились действиями рефери, но тот оставил свое решение без изменений.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Харкемасе» (57 очков), который в турнирной таблице занимает занимает шестое место, «Хук» (64) идет на четвертом месте.
A referee in the #Netherlands accidentally scored and let the goal stand.— MDWLive! News (@MDWLiveFeed) 26 мая 2019 г.
Dutch non-league side Harkemase Boys conceded a goal against Hoek with some help from the match official.pic.twitter.com/fswjG2vIfH