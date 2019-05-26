Вс, 26.05.2019
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Видео: футбольный судья забил мяч и засчитал его

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Футбол.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Судья матча третьего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу засчитал мяч, который он же и забил. В игре между командами «Харкемасе Бойз» и «ХСВ Хук» арбитр случайно стал автором курьезного гола.

Мяч во время атаки футболистов «Хука» попал в судью, после чего отрикошетил в ворота «Харкемасе», пишет NEWSru.

Арбитр, выдержав паузу, засчитал мяч, который записал на игрока Кайла Дасбурга. Футболисты «Харкемасе» возмутились действиями рефери, но тот оставил свое решение без изменений.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Харкемасе» (57 очков), который в турнирной таблице занимает занимает шестое место, «Хук» (64) идет на четвертом месте.

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