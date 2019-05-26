Ежедневная премия в 500 евро: владелец ресторанов решил доплачивать сотрудникам за хорошую работу

По словам руководителя NoHo Аку Викстрема, цель проекта — повысить мотивацию сотрудников ресторана и обратить внимание на низкий уровень признания хорошего сервиса. «Это наше решение в связи с отсутствием культуры чаевых в Финляндии. У нас практически отсутствует признательность обслуживающему персоналу за хорошую работу», — сказал он.

По словам Викстрема, финны благодарят обслуживающий персонал чрезвычайно редко. «Работа в ресторане тяжелая и требовательная. Мы хотим создать систему, которая будет ценить хороший обслуживающий персонал», — говорит он.

Викстрем говорит, что целевая группа для получения премии — работники ресторанов и официанты, но также и другой сталкивающийся с клиентами персонал. Премия будет добавляться к зарплате работника. «Мы хотим, чтобы доплаты за хорошую работу было достаточно. Думаем, что 500 евро — та сумма, которая повлияет на кошелек работника», — сказал Викстрем.