Видео: за кого голосуют жители Ласнамяэ на выборах в Европарламент

Непосредственных имен прозвучало всего одно, зато неоднократно. Тамара проголосовала за Яну Тоом, поскольку доверяет ей и одобряет ее позицию. Конкретной, уверенной и вызывающей доверие считает Яну Тоом и Надежда. Наталье в Яне Тоом импонируют принципиальность и четкость высказываний, а Павел считает, что она старается и вообще - "пробивная и умная женщина". Еще одна Наталья отдала свой голос Яне Тоом, исходя из того, что она больше других делает для людей и ее работу видно.

За неназванного представителя Центристской партии отдал свой голос Юрий, выразив надежду, что эта партия не забудет о Ласнамяэ. Он считает, что Эстонии в глазах Евросоюза нужно показать себя независимой страной, чей голос имеет значимость.

Самым наболевшим вопросом, который требует решения при участии эстонских евродепутатов, участники опроса Rus.Postimees называют проблему образования - а именно, закрытие русских школ.

"Совсем хотят лишить нас образования на русском языке, а мы хотим сохранить свою культуру", - сокрушается Тамара.

Елена признает, что хотя и пришла проголосовать по настоянию супруга, делать ей этого не хотелось, поскольку ее доверие к политикам подорвала образовавшаяся в Рийгикогу коалиция.

Ее муж Владимир считает, что донести национальные проблемы до Брюсселя непросто, поскольку в Европе политики "глухи и слепы до тех пор, пока кровь не начнет литься". При этом и по его оценке, вопрос образования на родном языке - это краеугольный камень, и именно на нем эстонским европосланникам нужно заострить внимание.

Нина считает, что защищать интересы Эстонии в Европе у наших политиков получается неплохо: хотя страна маленькая, проблем много, но видно, что ЕС помогает решать проблемы, что, к примеру, выражается в благоустройстве города. "Я простой человек, пенсионерка, и мне нравится, то что сейчас делается и с помощью Евросоюза тоже", - говорит она.