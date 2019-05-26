Интересная рокировка: вместо Керт Кинго на саммит министров инфотехнологий в Токио поедет Юри Ратас

В интервью ERR Кинго заявила, что приглашение не было именным, поэтому отправиться в Токио рассказать о достижениях Эстонии в области инфотехнологий могут и другие министры, передает Rus.ERR.

"Это приглашение адресовано не лично мне, так что может отправиться кто-то другой, но сейчас еще не решили, кто туда поедет и поедет ли вообще", – сообщила Кинго.

После запроса ERR Юри Ратас сообщил, что на встречу министров намерен отправиться сам.

Напомним, что ранее Кинго заявила, что собирается во время выполнения своих должностных обязанностей выбираться за рубеж как можно реже, но если ехать будет необходимо, она будет говорить только на эстонском языке.

Новоиспеченного министра в следующую среду ждет поезда в столицу Канады в Оттаву. По словам Кинго, там пройдет встреча министров на высшем уровне, но как она будет точно называться, министр вспомнить не смогла. «Что-то, что связано с открытым государством», - сказала она.

Общаться там со всеми она собирается на эстонском языке. «Буду говорить через переводчика. Для меня это правило, что говорим на эстонском языке. Я так решила. Представители многих стран говорят на своем языке, и это соответствует взглядам нашей партии», - объясняет она.