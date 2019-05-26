26 мая 2019, 14:45
ЧИТАТЬ
Отметки на ногтях и почти миллиард избирателей: как выбирают парламент в Индии
СТАТЬЮ
Надеемся, все проголосовали на выборах в Европарламент? А теперь посмотрите наш фоторепортаж о том, как выборы проходят в другом мире - в Индии. Выборы в парламент в Индии начались 11 апреля и продлились до 19 мая. Голосование проходило в семь этапов. Это связано с тем, что в них могли участвовать свыше 875 миллионов избирателей.
Избирателем в этой стране является каждый индиец, которому на 1 января выборного года исполнилось 18 лет. Таких в Индии почти полтора раза больше, чем население всей Европы.
Выборы состоят из одного тура, в них нет никаких ограничительных порогов. Перевыборы могут быть проведены только в самом крайнем случае, например, по каким-то техническим причинам.
Для предотвращения «каруселей» избирательные комиссии помечают пальцы проголосовавших трудносмываемыми чернилами. Этот знак на указательном пальце поможет членам избиркома быстро узнать, проголосовал ли уже этот избиратель.
Прошедшие выборы стали одними из самых дорогих в мире - Индия потратила на них около семи млрд долларов. Это примерно по восемь долларов на избирателя в стране, где около половины населения, по оценкам Всемирного банка, живет менее чем на три доллара в сутки.
Закон предписывает, что ближайший участок для голосования должен находиться на расстоянии не более двух километров от избирателя.
В четверг, 23 мая, стало известно, что на парламентских выборах в Индии победила партия премьер-министра.