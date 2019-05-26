ЧП на аттракционе в США: трех человек выбросило из капсулы
Три человека, в том числе десятилетний ребенок, пострадали в результате поломки в работе аттракциона "Водные горки" в парке отдыха и развлечений в Риверсайде в американском штате Калифорния, сообщает Korrespondent со ссылкой на FoxNews.
Все потерпевшие находились в одной из капсул, которая с разгона вошла в воду и не притормозила в конце спуска, как предусмотрено конструкцией.
В результате посетителей выбросило из капсулы. Они получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших – пожилой мужчина – находится в больнице в критически тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать не сработавший водяной насос, который предназначен для мягкого торможения.