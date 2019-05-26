ЧП на аттракционе в США: трех человек выбросило из капсулы

Все потерпевшие находились в одной из капсул, которая с разгона вошла в воду и не притормозила в конце спуска, как предусмотрено конструкцией.

В результате посетителей выбросило из капсулы. Они получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших – пожилой мужчина – находится в больнице в критически тяжелом состоянии.