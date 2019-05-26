Вс, 26.05.2019
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Компенсация за борьбу с Россией: Коломойский считает, что США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины

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Игорь Коломойский.

ФОТО: VLADYSLAV MUSIENKO/AFP

Бизнесмен Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Об этом он сказал в интервью британской газете Financial Times, опубликованном в воскресенье, 26 мая.

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский.

Издание напоминает, что в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно, пишет Korrespondent.

Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали".

Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.

"Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%", – сказал Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией.

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – подчеркнул Коломойский.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский должен встретиться с миссией МВФ, которая прибыла на Украину 21 мая и пробудет до конца следующей недели.

Ранее в МВФ заявили, что готовы возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

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