Нарвитяне голосовали по просьбе правнучки, по требованию мамы, но большинство - из чувства ответственности

Меньше, чем в марте

По наблюдениям Евгении Ванхонен, председателя избирательной комиссии участка №5, который открыт в ДК “Ругодив”, сегодня немного меньше избирателей, чем и на парламентских выборах и примерно столько же, сколько на прошлых европейских выборах.

На одном из двух самых больших избирательных участков в Нарвы - в концертном доме Geneva - заметно более оживленно. Но и здесь, говорит председатель участковой избирательной комиссии Елена Тысятова, людей раза в два меньше, чем было на выборах в Рийгикогу.

Сергей Солодов, председатель комиссии на другом крупном участке - в спортивном холле на ул. Раквере - рассказывает, что избиратели идут “волнами”: то на участке достаточно пусто, то люди появляются. Он ожидает, что основной наплыв избирателей будет после пяти-шести часов вечера, когда дачники начнут возвращаться в город.

Пришли самые ответственные

“Жить хочется хорошо, - объяснила свое участие в выборах нарвитянка Татьяна и добавила. - Перед прошлыми выборами нас даже не известили. Обычно в почтовый ящик опускают такие бумажки, где напоминают также, где голосовать. И мы в прошлый раз просто не знали, где наш участок. А сейчас такое письмо пришло”.

“Мне сегодня позвонила правнучка, она ходит в первый раз. Спросила, пойду ли я голосовать и сказала “бабушка, я тебя прошу, проголосуй за Яну Тоом!” А я говорю, что за нее и собиралась голосовать, - рассказала пенсионерка Валентина. - Я на всех выборах голосую. На прошлых голосованиях, когда я была еще занята на работе, я даже подменялась для этого”.

“Волнуюсь за будущее нашей страны, поэтому и пришла голосовать - за наше будущее, светлое, особенно для пенсионеров. Но и для молодежи тоже. Чтобы ребята учились на своем родном языке и изучали бы еще хоть десять иностранных. Это самое лучшее - учиться на своем языке, как было раньше. Мы в свое время плохо знали английский, немецкий. А сейчас молодежь продвинутая, она много языков знает, - рассказала нарвитянка Галина. - А среди моих родственников, кстати, все голосуют”.

Молодой нарвитянин Артем впервые участвует в голосовании. Хотя идти на участок он не собирался.

“Мама заставила, - признался Артем. - У нее другое гражданство. Она смотрит новости и говорит - иди скорей голосовать! За кого голосовать, она тоже предложила мне из своих предпочтений”.

Взгляд со стороны

На избирательных участках в Нарве работает наблюдатель из России, из Организации наблюдателей Санкт-Петербурга, которая специально создана для наблюдения за честностью выборов в России. Кирилл Федоров приехал в Эстонию, чтобы познакомиться с тем, как выборы организуются в Эстонии и вообще в Евросоюзе.