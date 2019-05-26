Картина дня: выборы в Европарламент, финал ЧМ по хоккею и падение человека с обрыва

Выборы в Европарламент

В воскресенье, 26 мая, с 9 до 20:00 в Эстонии проходят основные выборы в Европарламент. Голосовать на выборах в Европарламент могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы. Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел. Портал Rus.Postimees следит за ходом выборов: фото, видео и блог смотрите здесь.

Видео: за кого голосуют жители Ласнамяэ на выборах в Европарламент

Портал Rus.Postimees разведал, какие настроения царят на избирательном участке в таллиннском районе Ласнамяэ. Непосредственных имен прозвучало всего одно, зато неоднократно. Тамара проголосовала за Яну Тоом, поскольку доверяет ей и одобряет ее позицию. Конкретной, уверенной и вызывающей доверие считает Яну Тоом и Надежда. Наталье в Яне Тоом импонируют принципиальность и четкость высказываний, а Павел считает, что она старается и вообще - «пробивная и умная женщина». Еще одна Наталья отдала свой голос Яне Тоом, исходя из того, что она больше других делает для людей и ее работу видно. Видео смотрите здесь.

Игорь Грязин требует аннулировать электронные выборы

Член Центристской партии Игорь Грязин обратился в избирательную комиссию 22 мая, чтобы комиссия аннулировала электронные выборы. Читать далее...

Россия вымучила бронзу хоккейного чемпионата мира

Восемь лет назад сборная Чехии победила 7:4 в матче за третье место ЧМ-2011 и закончила эпоху Быкова-Захаркина во главе российской сборной. Эпоха, принесшая два золота ЧМ, для России закончилась поражением и скандалами. Сегодня Россия победила чехов 3:2 в серии буллитов, но такой состав россиян должен был бороться за золото чемпионата мира... Читать далее...

В Палдиски человек упал с обрыва

Сегодня вечером в Палдиски со скалистого берега упал человек, который, по предварительным данным, получил травмы. Читать далее...

Вместо Керт Кинго на саммит министров инфотехнологий в Токио поедет Юри Ратас

Эстония получила приглашение на встречу министров в сфере инфотехнологий, которая пройдет 7 июня в Токио в рамках предстоящего саммита Большой двадцатки, но министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго ехать в Японию отказывается. Вместо Кинго представлять Эстонию отправится премьер-министр Юри Ратас. О том, с чем связана эта рокировка, читайте здесь.

Перепалка между Цахкна и Кинго: политики обвиняют друг друга в некомпетентности и распускании слухов