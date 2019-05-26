Картина дня: выборы в Европарламент, финал ЧМ по хоккею и падение человека с обрыва

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Выборы в Европарламент
В воскресенье, 26 мая, с 9 до 20:00 в Эстонии проходят основные выборы в Европарламент. Голосовать на выборах в Европарламент могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы. Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел. Портал Rus.Postimees следит за ходом выборов: фото, видео и блог смотрите здесь.
Видео: за кого голосуют жители Ласнамяэ на выборах в Европарламент
Портал Rus.Postimees разведал, какие настроения царят на избирательном участке в таллиннском районе Ласнамяэ. Непосредственных имен прозвучало всего одно, зато неоднократно. Тамара проголосовала за Яну Тоом, поскольку доверяет ей и одобряет ее позицию. Конкретной, уверенной и вызывающей доверие считает Яну Тоом и Надежда. Наталье в Яне Тоом импонируют принципиальность и четкость высказываний, а Павел считает, что она старается и вообще - «пробивная и умная женщина». Еще одна Наталья отдала свой голос Яне Тоом, исходя из того, что она больше других делает для людей и ее работу видно. Видео смотрите здесь.
Игорь Грязин требует аннулировать электронные выборы
Член Центристской партии Игорь Грязин обратился в избирательную комиссию 22 мая, чтобы комиссия аннулировала электронные выборы. Читать далее...
Россия вымучила бронзу хоккейного чемпионата мира
Восемь лет назад сборная Чехии победила 7:4 в матче за третье место ЧМ-2011 и закончила эпоху Быкова-Захаркина во главе российской сборной. Эпоха, принесшая два золота ЧМ, для России закончилась поражением и скандалами. Сегодня Россия победила чехов 3:2 в серии буллитов, но такой состав россиян должен был бороться за золото чемпионата мира... Читать далее...
В Палдиски человек упал с обрыва
Сегодня вечером в Палдиски со скалистого берега упал человек, который, по предварительным данным, получил травмы. Читать далее...
Вместо Керт Кинго на саммит министров инфотехнологий в Токио поедет Юри Ратас
Эстония получила приглашение на встречу министров в сфере инфотехнологий, которая пройдет 7 июня в Токио в рамках предстоящего саммита Большой двадцатки, но министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго ехать в Японию отказывается. Вместо Кинго представлять Эстонию отправится премьер-министр Юри Ратас. О том, с чем связана эта рокировка, читайте здесь.
Перепалка между Цахкна и Кинго: политики обвиняют друг друга в некомпетентности и распускании слухов
Между членом партии «Ээсти 200» Маргусом Цахкна и новым министром и членом EKRE Керт Кинго в Facebook вспыхнула перепалка по поводу того, кто должен ехать на саммит G20. Читать далее...
Владелец ресторанов решил доплачивать сотрудникам за хорошую работу
Владелец финской сети ресторанов NoHo Partners каждый день будет выбирать одного работника, которому будет выдавать премию в 500 евро, чтобы отблагодарить за хороший сервис. По словам руководителя NoHo Аку Викстрема, цель проекта — повысить мотивацию сотрудников ресторана и обратить внимание на низкий уровень признания хорошего сервиса. Читать далее...
Борис Джонсон может заменить Терезу Мэй
24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с 7 июня. Ее преемником станет член правящей Консервативной партии - всеобщие парламентские выборы в Великобритании намечены только на 2022 год. Нового лидера консерваторы хотят избрать до ежегодной партийной конференции, которая пройдет в конце сентября. Согласно внутрипартийным опросам, лидирует бывший министр иностранных дел Борис Джонсон - но и противников внутри партии у него много. Читать далее...
В Таллинне возводят сцену для концерта Bon Jovi
Легендарная рок-группа Bon Jovi выступит на Певческом поле в Таллинне 2 июня, а возведение сцены уже началось в воскресенье, ровно за неделю до концерта. Долгожданный и единственный в странах Балтии концерт американского коллектива состоится в рамках турне This House Is Not For Sale. Фото смотрите здесь.
Тренер сборной России о поражении от Финляндии в полуфинале ЧМ
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился с порталом «Чемпионат.com» впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1). «Не смогли забить, надо было заносить шайбу в ворота. Вчистую шайба не шла. В концовке „6 на 5“ хотелось побольше бросков, финны ложились под шайбу по трое. Игра шла до гола, к сожалению, забили его не мы. Такой игре соперника можно было противопоставить только голы. Мы сейчас сказали ребятам, что нужно готовиться к следующему матчу», - передает он. Подробнее читайте здесь.