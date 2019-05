Картина дня: выборы в Европарламент и финал ЧМ по хоккею

Выборы в Европарламент

Видео: за кого голосуют жители Ласнамяэ на выборах в Европарламент

Вместо Керт Кинго на саммит министров инфотехнологий в Токио поедет Юри Ратас

Владелец ресторанов решил доплачивать сотрудникам за хорошую работу

Борис Джонсон может заменить Терезу Мэй

В Таллинне возводят сцену для концерта Bon Jovi

Легендарная рок-группа Bon Jovi выступит на Певческом поле в Таллинне 2 июня, а возведение сцены уже началось в воскресенье, ровно за неделю до концерта. Долгожданный и единственный в странах Балтии концерт американского коллектива состоится в рамках турне This House Is Not For Sale. Фото смотрите здесь.