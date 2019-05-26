Картина дня: выборы в Европарламент и финал ЧМ по хоккею

Выборы в Европарламент

В воскресенье, 26 мая, с 9 до 20:00 в Эстонии проходят основные выборы в Европарламент. Голосовать на выборах в Европарламент могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы. Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел. Портал Rus.Postimees следит за ходом выборов: фото, видео и блог смотрите здесь.

Видео: за кого голосуют жители Ласнамяэ на выборах в Европарламент

Портал Rus.Postimees разведал, какие настроения царят на избирательном участке в таллиннском районе Ласнамяэ. Непосредственных имен прозвучало всего одно, зато неоднократно. Тамара проголосовала за Яну Тоом, поскольку доверяет ей и одобряет ее позицию. Конкретной, уверенной и вызывающей доверие считает Яну Тоом и Надежда. Наталье в Яне Тоом импонируют принципиальность и четкость высказываний, а Павел считает, что она старается и вообще - «пробивная и умная женщина». Еще одна Наталья отдала свой голос Яне Тоом, исходя из того, что она больше других делает для людей и ее работу видно. Видео смотрите здесь.

Вместо Керт Кинго на саммит министров инфотехнологий в Токио поедет Юри Ратас

Эстония получила приглашение на встречу министров в сфере инфотехнологий, которая пройдет 7 июня в Токио в рамках предстоящего саммита Большой двадцатки, но министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго ехать в Японию отказывается. Вместо Кинго представлять Эстонию отправится премьер-министр Юри Ратас. О том, с чем связана эта рокировка, читайте здесь.

Владелец ресторанов решил доплачивать сотрудникам за хорошую работу

Владелец финской сети ресторанов NoHo Partners каждый день будет выбирать одного работника, которому будет выдавать премию в 500 евро, чтобы отблагодарить за хороший сервис. По словам руководителя NoHo Аку Викстрема, цель проекта — повысить мотивацию сотрудников ресторана и обратить внимание на низкий уровень признания хорошего сервиса. Читать далее...

Борис Джонсон может заменить Терезу Мэй

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с 7 июня. Ее преемником станет член правящей Консервативной партии - всеобщие парламентские выборы в Великобритании намечены только на 2022 год. Нового лидера консерваторы хотят избрать до ежегодной партийной конференции, которая пройдет в конце сентября. Согласно внутрипартийным опросам, лидирует бывший министр иностранных дел Борис Джонсон - но и противников внутри партии у него много. Читать далее...

В Таллинне возводят сцену для концерта Bon Jovi

Легендарная рок-группа Bon Jovi выступит на Певческом поле в Таллинне 2 июня, а возведение сцены уже началось в воскресенье, ровно за неделю до концерта. Долгожданный и единственный в странах Балтии концерт американского коллектива состоится в рамках турне This House Is Not For Sale. Фото смотрите здесь.

Тренер сборной России о поражении от Финляндии в полуфинале ЧМ