Перепалка между Цахкной и Кинго: политики обвиняют друг друга в некомпетентности и распускании слухов

Член партии «Ээсти 200» Маргус Цахкна прокомментировал в Facebook новость, что вместо министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго представлять Эстонию на саммите ИТ-министров отправится Юри Ратас. «Неловкая сага министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго продолжается, и, к сожалению, Эстония расплачивается за это своим имиджем и экономикой. До меня через сопереживающих нашему успеху друзей дошла информация, о том, что министр внешней торговли и инфотехнологий Эстонии Керт Кинго получила приглашение на Всемирный саммит G20, который пройдет в конце июня в Японии, для того, чтобы представить историю ИТ-успеха Эстонии. Это невероятная возможность и признание для Эстонии. Но министр якобы отказался туда ехать», - пишет Цахкна.

Он добавил, что последние дни говорят о том, что причиной являются некомпетентность и незнание языка. «Если это правда, то ей самое время покинуть правительство. На этот раз речь не идет о политической травле, а о фактической некомпетентности», - сказал Цахкна.

В своем комментарии он ссылается на высказывание Кинго, что она собирается во время выполнения своих должностных обязанностей выбираться за рубеж как можно реже, но если ехать будет необходимо, она будет говорить только на эстонском языке.

Кинго не осталась в долгу и ответила Цахкне, посоветовав вместо распускания сплетен ознакомиться с фактами.

«Маргус Цахкна сегодня опубликовал в FB пост, в котором отмечает, что до него через ДРУЗЕЙ дошла информация, что министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго получила приглашение на Всемирный саммит G20, который пройдет в конце июня в Японии, для того, чтобы представить историю ИТ-успеха Эстонии, но ЯКОБЫ отказалась туда ехать», - пишет Кинго.

Кинго объяснила, что Эстонию позвали в Японию на встречу G20 в качестве страны-наблюдателя. «Заверяю, что Эстония и правительство страны будет представлено там на высшем уровне. Маргусу Цахкне рекомендую до того, как распускать безответственные слухи, ввести себя в курс дела», - сказала министр.