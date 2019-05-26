Люди прижимаются друг к другу и плачут от страха: мощное землетрясение в Перу сняли на видео

Землетрясение в Перу. ФОТО: Scanpix/ AP

Эпицентр землетрясения располагался на суше - в 80 километрах к юго-востоку от района Лагунас. Очаг подземных толчков залегал на глубине 115 километров, передает "Интерфакс".

По данным агентства Bloomberg, толчки ощущались в столице Перу Лиме.

Президент Перу Мартин Вискарра в своем твиттере призвал граждан соблюдать спокойствие. По его словам, сейчас оценивается ущерб от землетрясения.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

Пользователи Сети публикуют видео. На одном из них видно, как во время концерта певца Ezio в городе Риоха музыканты прерывают выступление из-за подземных толчков, а люди начинают кричать и пытаются покинуть здание.

"Это был один из самых страшных моментов за всю мою жизнь", — написал исполнитель в Twitter.

На другом видео, снятом в эпицентре землетрясения, в кадр попали прохожие, которые плачут и стоят в обнимку на улице.