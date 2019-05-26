Люди прижимаются друг к другу и плачут от страха: мощное землетрясение в Перу сняли на видео

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения располагался на суше - в 80 километрах к юго-востоку от района Лагунас. Очаг подземных толчков залегал на глубине 115 километров, передает "Интерфакс".
По данным агентства Bloomberg, толчки ощущались в столице Перу Лиме.
Президент Перу Мартин Вискарра в своем твиттере призвал граждан соблюдать спокойствие. По его словам, сейчас оценивается ущерб от землетрясения.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
Пользователи Сети публикуют видео. На одном из них видно, как во время концерта певца Ezio в городе Риоха музыканты прерывают выступление из-за подземных толчков, а люди начинают кричать и пытаются покинуть здание.
"Это был один из самых страшных моментов за всю мою жизнь", — написал исполнитель в Twitter.
На другом видео, снятом в эпицентре землетрясения, в кадр попали прохожие, которые плачут и стоят в обнимку на улице.
⚠️VIDEO | Pánico se Vive en la Zona Septentrional del Perú por el Fuerte Terremoto M8.0. 26/05/2019.— Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.
Vía @JanetBarbozaa pic.twitter.com/5oawMEBmxB