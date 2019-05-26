Проверка в ресторанах Финляндии выявила множество нарушений
В финских ресторанах обнаружили нелегалов, а также проблемы с гигиеной, пожарной безопасностью и организацией работы, передает Yle.
Власти на этой неделе провели усиленную проверку деятельности ресторанов в Восточной Финляндии, сообщает местная полиция.
Проверка была частью общенациональной акции по борьбе с теневой экономикой и уклонением от налогов.
В Северной Карелии власти проверили девять ресторанов и выявили двух работников, не имевших необходимых для работы разрешений.
В регионе Северное Саво проверка коснулась 36 ресторанов. В них было обнаружено два работника, нелегально находящихся в стране. В Куопио решением властей был закрыт ресторан, где было выявлено большое количество нарушений, связанных со сменами, организацией здравоохранения для работников, гигиеной и пожарной безопасностью.
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