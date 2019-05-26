Вс, 26.05.2019
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  • Фото: уроженец Нарвы Глеб Карпенко выиграл Тартуский веломарафон

Фото: уроженец Нарвы Глеб Карпенко выиграл Тартуский веломарафон

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Глеб Карпенко на финише.

ФОТО: Margus Ansu

17-летний уроженец Нарвы Глеб Карпенко в воскресенье, 26 мая, стал победителем 38-го Тартуского веломарафона.

На фото: занявший второе место Кристьян Ооло, победитель Глеб Карпенко и занявший третье место Маркус Паюр.

ФОТО: Margus Ansu

Представитель таллиннской велосипедной школы "Калев" преодолел 124 км за 2 часа, 45 минут и 12 секунд, сообщает Rus.ERR.

"Я не верил, что в Тартуское велоралли можно выиграть будучи таким молодым", - заявил Карпенко после окончания соревнований.

За Глебом Карпенко финишировали Кристьян Ооло и Маркус Паюр.

Среди женщин второй год подряд самой быстрой оказалась Келли Калм - с результатом 2:49:01 она стала 44-й в общем зачете.

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