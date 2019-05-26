Фото: уроженец Нарвы Глеб Карпенко выиграл Тартуский веломарафон

На фото: занявший второе место Кристьян Ооло, победитель Глеб Карпенко и занявший третье место Маркус Паюр.

Представитель таллиннской велосипедной школы "Калев" преодолел 124 км за 2 часа, 45 минут и 12 секунд, сообщает Rus.ERR .

"Я не верил, что в Тартуское велоралли можно выиграть будучи таким молодым", - заявил Карпенко после окончания соревнований.