Видео: в Москве сын бывшего российского сенатора намеренно сбил инспектора ДПС

Ночью 26 мая инспекторы остановили 27-летнего Галлямова на Кутузовском проспекте. Мужчина, находясь за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser, отказался предоставить документы и уехал, передает Lenta.ru. Вскоре он остановился перед светофором, и тогда полицейские покинули патрульную машину, чтобы задержать Галлямова, но тот сбил одного из них и снова скрылся.

Сообщается, что позднее нарушитель был задержан. Telegram-канал Baza уточняет, что первая погоня длилась 20 минут, вторая — 15. Отмечается, что Галлямов странно себя вел, был то взвинчен, то подавлен.

В 2010 году Амир Галлямов, в то время сенатор от Амурской области, имел самый большой автопарк среди всех тогдашних членов Совета Федерации, сообщало издание «Порт Амур». Журналисты обнаружили в его декларации 12 машин, в том числе три Toyota Land Cruiser. Политик судился с этим изданием, но уже из-за другой статьи, и проиграл.