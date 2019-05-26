Россия вымучила бронзу хоккейного чемпионата мира

Да, именно до Быкова-Захаркина, Россия не могла 15 лет выиграть золото чемпионатов мира. При тандеме россиянам это удалось сделать дважды. После них - только два золота за восемь мундиалей.

Какую команду ни собирали, каких звезд из-за океана срочно не вызывали - ну не могли россияне завоевать золото. Дрим-тим образца 2019 года сподобилась также только на бронзу.

Чехи ударно провели первый период. Команда, чей состав не сильно превосходит по именам условную Швейцарию, сумел вынести уроки из первого матча с Россией в группе: дважды чехи зажигали красный свет за воротами Василевского, использовав грубейшие ошибки россиян. Команда Ильи Воробьева действовала в привычной манере нагнетания давления, а потом уже реализации моментов. В первом периоде это удалось Михаилу Григоренко, в втором счет в матче сравнял Артем Анисимов, после срезки защитника "Филадельфии" Радко Гудаса.

Конец второго периода, да и весь третий, являли миру классический хоккей, где россияне уповали на собственное превосходство, чехи - на дисциплину и удачу. Получалось моментами опасно, но по сути - безрезультатно. Счет, если бы не вратари и невезение, мог бы быть и 8:6, и 10:9 в любую пользу, но чего не случилось, того не случилось.

После жаркой концовки третьего периода счет на видеокубе отражал все те же 2:2, которые горели под братиславским небом почти 40 минут чистого игрового времени - 2:2. И что мешало россиянам выигрывать в основное время? 44:28 по броскам в пользу чехов из которых 18:5 в третьем периоде? Желание сыграть красиво - отлично, но ценится не то как делали, а что сделали...

К середине овертайма игра успокоилась - нынешний формат проведения бронзового поединка не предусматривает излишнего риска: если не получается соперника сразу заставляют капитулировать, то начинается позиционная война.

По хоккейным правилам ИИХФ милость к болельщикам все же существует, да и овертайм окончился за 54 минуты до начала главного финала - последовала серия штрафных бросков, в которой удача сопутствовала России, благодаря броскам Ковальчука, Гусева и мастерству Василевского.