Игорь Грязин требует аннулировать электронные выборы

Игорь Грязин написал в заявлении к избирательной комиссии, что к нему обратились несколько избирателей, поскольку у них отсутствует возможность с помощь э-выборов проголосовать за него.

«Вбивая в поиск имя «Gräzin» или «Igor Gräzin», появляется ответ, что кандидат с этим именем не найден. В результате этого у них (избирателей — прим.ред.) отсутствует возможность проголосовать за меня. В некоторых случаях распространялась ложная информация, что я на самом деле не баллотируюсь», - написал в заявлении Грязин. Он потребовал немедленно исправить неработающее приложение и восстановить законный порядок выборов.

С помощью имени "Igor Gräzin" кандидата не найти. ФОТО: Kuvatõmmis

«Пожалуйста, выясните и мне непременно сообщите, сколько раз во время э-выборов использовалось слово «Gräzin» и/или «Igor Gräzin», в результате чего выдавался ответ «с этим именем кандидат не найден». Многие из этих людей покинули избирательную страницу, не проголосовав», - написал Грязин.

Также он попросил рассмотреть возможность отмены электронных выборов, поскольку если поиск на имя «Gräzin» не выдавал результаты, в период электронных выборов не выполнялись принципы свободы и равноправия выбора.