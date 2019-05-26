Игорь Грязин требует аннулировать электронные выборы

Член Центристской партии Игорь Грязин обратился в избирательную комиссию 22 мая, чтобы комиссия аннулировала электронные выборы, сообщает Postimees.
Игорь Грязин написал в заявлении к избирательной комиссии, что к нему обратились несколько избирателей, поскольку у них отсутствует возможность с помощь э-выборов проголосовать за него.
«Вбивая в поиск имя «Gräzin» или «Igor Gräzin», появляется ответ, что кандидат с этим именем не найден. В результате этого у них (избирателей — прим.ред.) отсутствует возможность проголосовать за меня. В некоторых случаях распространялась ложная информация, что я на самом деле не баллотируюсь», - написал в заявлении Грязин. Он потребовал немедленно исправить неработающее приложение и восстановить законный порядок выборов.
«Пожалуйста, выясните и мне непременно сообщите, сколько раз во время э-выборов использовалось слово «Gräzin» и/или «Igor Gräzin», в результате чего выдавался ответ «с этим именем кандидат не найден». Многие из этих людей покинули избирательную страницу, не проголосовав», - написал Грязин.
Также он попросил рассмотреть возможность отмены электронных выборов, поскольку если поиск на имя «Gräzin» не выдавал результаты, в период электронных выборов не выполнялись принципы свободы и равноправия выбора.
Советник по прессе избирательной комиссии Кристи Кирсберг ответила, что важно упомянуть, что данная тема не касается приложения для электронного голосования, поскольку в приложении все имена были, а поиск работал исправно. Также опубликованный на интернет-странице выборов список кандидатов был верным. «Но действительно 21 мая был сбой на странице в поиске кандидатов по именам, он не работал, если использовали умлауты», - сказала Кирсберг, добавив, что сразу как только сообщили об ошибке, она была устранена.