В Ираке трех французов приговорили к смертной казни

В Ираке в воскресенье, 26 мая, трое граждан Франции были приговорены к смертной казни за членство в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). У мужчин, задержанных изначально в Сирии, есть месяц, чтобы обжаловать решение суда. Они уже заявляли, что не согласны с ним, и требовали проведения судебного разбирательства во Франции.

32-летний Кевен Гоно приехал в Сирию из Франции вместе с несколькими родственниками. Он заявил в суде, что его отец, который также примкнул к ИГ, погиб в боях за сирийский город Ракка. Другой осужденный, Леонар Лопе - ровесник Гоно. Он уехал из Франции летом 2015 года вместе с женой и двумя детьми и воевал на стороне ИГ сначала в Ираке, потом в Сирии. Про третьего осужденного - 41-летнего Салима Машу - известно, что он был участником подразделения ИГ, которое совершало теракты в Ираке, Сирии и других странах.

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Это стало первым случаем, когда иракский суд приговорил к смертной казни боевиков ИГ французского происхождения, отмечает информагентство AFP. До сих пор несколько граждан Франции, примкнувших к ИГ, были приговорены в Ираке к пожизненному заключению. Еще девять французов, задержанных по такому же обвинению, пока ожидают приговора. В общей сложности в членстве в ИГ в Ираке подозреваются сотни граждан различных стран, некоторые из которых также были приговорены к смертной казни.