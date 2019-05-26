Отказал двигатель: в Санкт-Петербурге пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. Причиной стал отказ двигателей.
Вечером 26 мая самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, летевший из Пекина в Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково в связи с отказом одного из двигателей, сообщает "Фонтанка".
Борт приземлился удачно, пассажиры благополучно покинули самолет. На другие рейсы ситуация не повлияла, воздушная гавань работает в штатном режиме.
Службы аэропорта осматривают борт и выясняют причину поломки.