Вс, 26.05.2019
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Отказал двигатель: в Санкт-Петербурге пассажирский самолет совершил аварийную посадку

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. Причиной стал отказ двигателей.

Вечером 26 мая самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, летевший из Пекина в Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково в связи с отказом одного из двигателей, сообщает "Фонтанка".

Борт приземлился удачно, пассажиры благополучно покинули самолет. На другие рейсы ситуация не повлияла, воздушная гавань работает в штатном режиме. 

Службы аэропорта осматривают борт и выясняют причину поломки. 

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