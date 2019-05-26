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Тысячи евро ежемесячно: непереизбранные депутаты Европарламента получат щедрые пособия

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Евро

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Непереизбранные в Европарламент депутаты могут претендовать на пособие в размере месячной зарплаты за каждый проработанный в структуре год, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA.

С июля 2018 года зарплата депутата Европарламента до уплаты налогов составляет 8757,7 евро. Эта зарплата платится из бюджета ЕС. Все депутаты ЕП платят налоги и страховые выплаты ЕС, после уплаты которых им остается 6824,85 евро. Более того, большая часть стран ЕС требует у депутатов платить и налоги своей страны. Поэтому окончательная зарплата (после уплаты налогов) у каждого депутата зависит от налоговых правил страны-происхождения депутата.

После окончания полномочий у депутатов ЕП есть право на переходное пособие. Его выделяют в размере одной месячной зарплаты за каждый проведенный в должности депутата год. Максимальный срок выплаты пособия - два года.

Если бывший депутат ЕП принимает полномочия в другом парламенте или госучреждении, переходное пособие снижают до размера его новой зарплаты. Если депутату ЕП одновременно полагается и пенсия по возрасту или инвалидности, он не может получать оба пособия - необходимо выбрать одно из них.

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