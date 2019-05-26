Капитан сборной России о матче с Чехией: вышли никакие, Василевский подарил нам победу

«Василевский — лучший игрок матча, подарил нам победу. Чехи на переиграли, большое спасибо вратарю. С физикой и химией у нас всё в порядке, просто после тяжелого полуфинала нужно было собрать мысли, силы и эмоции в кулак. На первый период вышли никакие, потом тренерский штаб нашел правильные слова, да и мы сами поговорили», — передает слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.