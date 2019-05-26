Третьяк: все хотели золото ЧМ, Россия тоже. Но лучше бронза, чем серебро

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в матче за третье место на чемпионате мира — 2019 против команды Чехии (3:2 Б).
«Отмечу характер ребят в матче с чехами. Это еще раз показывает, какой бы состав ни был, надо на каждую игру выходить с самоотдачей. Ну и удача должна сопутствовать. Чехи против канадцев в полуфинале показали не такой сильный хоккей, а сегодня зубами лед грызли, чтобы обыграть российскую команду.
Наши ребята молодцы. Поздравляю всех болельщиков, которые нас поддерживали. Кто-то нас критиковал, но без критики не бывает. Все хотели золото, мы тоже. Но лучше бронза, чем серебро. Когда бронза — уезжаешь с победой.
Васильевский сегодня как стена стоял. Показал, что у нас вратарское искусство на самом высоком уровне. Вратарь всегда герой, особенно такой как Василевский», — передает слова Третьяка корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.