Третьяк: все хотели золото ЧМ, Россия тоже. Но лучше бронза, чем серебро

«Отмечу характер ребят в матче с чехами. Это еще раз показывает, какой бы состав ни был, надо на каждую игру выходить с самоотдачей. Ну и удача должна сопутствовать. Чехи против канадцев в полуфинале показали не такой сильный хоккей, а сегодня зубами лед грызли, чтобы обыграть российскую команду.

Наши ребята молодцы. Поздравляю всех болельщиков, которые нас поддерживали. Кто-то нас критиковал, но без критики не бывает. Все хотели золото, мы тоже. Но лучше бронза, чем серебро. Когда бронза — уезжаешь с победой.