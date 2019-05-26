Радиопередача с участием семьи Хельме может привести к наказанию

В день выборов предвыборная агитация запрещена, это распространяется и на радиопередачи.

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва сказал, что полиция прослушала сегодняшний выпуск радиопередачи и, по предварительной оценке, речь идет об активной агитации.

«Мы связались с редакцией Tre Raadio и попросили удалить из передачи определенные фрагменты, которые содержат предвыборную агитацию», - сказал Ярва.

Первоначальная информация собрана, и полиция оценивает имеющиеся доказательства: «Решение о возбуждении дела о проступке полиция примет в течение 15 дней».