Радиопередача с участием семьи Хельме может привести к наказанию

Полиция решает, необходимо ли возбуждать дело о проступке по поводу сегодняшней передачи «Поговорим о деле», вышедшей в эфир на радиостанции Tre Raadio, в которой политики Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март и Мартин Хельме агитировали людей голосовать за их партию, пишет Postimees.
В день выборов предвыборная агитация запрещена, это распространяется и на радиопередачи.
Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва сказал, что полиция прослушала сегодняшний выпуск радиопередачи и, по предварительной оценке, речь идет об активной агитации.
«Мы связались с редакцией Tre Raadio и попросили удалить из передачи определенные фрагменты, которые содержат предвыборную агитацию», - сказал Ярва.
Первоначальная информация собрана, и полиция оценивает имеющиеся доказательства: «Решение о возбуждении дела о проступке полиция примет в течение 15 дней».
Передача «Поговорим о деле» Марта и Мартина Хельме выходит в эфир каждое воскресенье. Tre Raadio принадлежит члену EKRE Сийму Похлаку.