Hyvä Suomi: в Финляндии понедельник - нерабочий день

Канадцы и финны сумели на равных провести финальный поединок. Чья это вина или заслуга - решать тренерам и болельщикам, стороннему наблюдателю же игра должна была понравиться.

Максимум скоростей, силовых единоборств, бросков - всего того, что ценится поклонниками финского и североамериканского стиля.

Кружевных атак в этой игре не было, до верного шайбу не разыгрывали. Такой чернорабочий хоккей, который в отсутствие звезд в составе обеих команд и выходит на первый план.

Если бы попросили описать двумя фразами этот финал, то получилось бы следующее: вброс в зону - бросок - борьба.

Первые два периода были равные и если бы не ошибки обороны, то как в полуфинальном матче финнов счет был бы к 40-й минуте равен тому, которым матч и открывался. Однако сначала Ши Теодор (12+25 за "Лас-Вегас" в этом сезоне) воспользовался ошибкой обороны сборной Суоми, а затем забивший все шайбы Суоми в плей-офф Марко Анттила, сумели исправить счет на табло стадиона в Братиславе.

Анттила в начале третьего периода после головокружительной атаки финнов вывел свою сборную вперед, 2:1.

После гола Анттилы канадцы заиграли в свою настоящую силу и финнам более не позволялось ничего кроме пробросов. Защиту Суоми вертели финтами, нападающих размазывали по бортам, но кусок каучука никак не заходил в сетку, там стеной стоял Кевин Ланкинен.

Финнов прессовали минут шесть, а когда все-таки удалось Суоми организовать атаку, то случился третий гол: Мэтт Мюррэй подзамерз, свои и чужие ему поставили скрин, и бросок Харри Песонена поставил Канаду в сложное положение - 3:1.

В последние две минуты Канада уже и не знала, что делать. Машинально атаковали, сняли вратаря, но карельским гранитом стояли ребята Юкки Ялонена, охраняя свое золото. Финальный штурм "кленовым" не удался, а сенсационная Финляндия сумела впервые с 2011 года завоевать золотые медали чемпионата мира.