Марина Кальюранд: мне льстит, что я обогнала еврокомиссара Андруса Ансипа

"Этот результат приятно удивил. Я понимаю, что это огромная ответственность, но могу сейчас сразу сказать, что не подведу своих избирателей", - заявила Марина Кальюранд в передаче "Ночь подсчета голосов" на телеканале ETV+.

"Мне льстит, что я обогнала еврокомиссара Андруса Ансипа. Это оценка моим действиям, оценка мировоззрения социал-демократов. И еще раз говорю, что понимаю, какая это ответственность", - добавила Кальюранд.