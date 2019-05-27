Пн, 27.05.2019
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  • Эстония
  • Марина Кальюранд: мне льстит, что я обогнала еврокомиссара Андруса Ансипа

Марина Кальюранд: мне льстит, что я обогнала еврокомиссара Андруса Ансипа

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Марина Кальюранд.

ФОТО: Pilt videost

Набравшая больше всего голосов в Эстонии на выборах в Европарламент социал-демократ Марина Кальюранд сказала, что результат приятно удивил, но при этом она понимает, какая огромная на ней лежит ответственность.

"Этот результат приятно удивил. Я понимаю, что это огромная ответственность, но могу сейчас сразу сказать, что не подведу своих избирателей", - заявила Марина Кальюранд в передаче "Ночь подсчета голосов" на телеканале ETV+.

"Мне льстит, что я обогнала еврокомиссара Андруса Ансипа. Это оценка моим действиям, оценка мировоззрения социал-демократов. И еще раз говорю, что понимаю, какая это ответственность", - добавила Кальюранд.

Кальюранд на выборах поддержали 65 559 избирателей, пишет rus.err.ee. Благодаря ее результату в Европарламент попал еще один представитель СДП - Свен Миксер, который в интервью, что, скорее всего, откажется от участия в борьбе за пост председателя СДПЭ, поскольку из Брюсселя невозможно руководить партией.

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