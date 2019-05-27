Марина Кальюранд: мне льстит, что я обогнала еврокомиссара Андруса Ансипа

Набравшая больше всего голосов в Эстонии на выборах в Европарламент социал-демократ Марина Кальюранд сказала, что результат приятно удивил, но при этом она понимает, какая огромная на ней лежит ответственность.
"Этот результат приятно удивил. Я понимаю, что это огромная ответственность, но могу сейчас сразу сказать, что не подведу своих избирателей", - заявила Марина Кальюранд в передаче "Ночь подсчета голосов" на телеканале ETV+.
"Мне льстит, что я обогнала еврокомиссара Андруса Ансипа. Это оценка моим действиям, оценка мировоззрения социал-демократов. И еще раз говорю, что понимаю, какая это ответственность", - добавила Кальюранд.
Кальюранд на выборах поддержали 65 559 избирателей, пишет rus.err.ee. Благодаря ее результату в Европарламент попал еще один представитель СДП - Свен Миксер, который в интервью, что, скорее всего, откажется от участия в борьбе за пост председателя СДПЭ, поскольку из Брюсселя невозможно руководить партией.