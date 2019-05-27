Россияне выиграли призы лучшему вратарю и нападающему чемпионата мира по хоккею

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал лучших игроков прошедшего ЧМ. В списке лучших в своих амплуа двое россиян.
Лучшим вратарем был назван Андрей Василевский (сборная России). Он провел на турнире восемь матчей и одержал семь побед.
Лучшим защитником стал Филип Гронек (сборная Чехии). Он отметился 11 (3+8) баллами в 10 играх.
Лучшим нападающий был признан Никита Кучеров (сборная России). Он набрал 16 (6+10) очков в 10 матчах.
Самым ценным игроком ЧМ-2019 признан нападающий сборной Канады Марк Стоун. В десяти играх турнира форвард набрал 14 (8+6) очков.
Стоун также занял первое место в списке снайперов чемпионата мира.
Символическая пятерка ЧМ-2019 по хоккею: Андрей Василевский (Россия), Филип Гронек (Чехия), Микко Лехтонен (Финляндия), Вильям Нюландер (Швеция), Якуб Ворачек (Чехия), Марк Стоун (Канада).