Россияне выиграли призы лучшему вратарю и нападающему чемпионата мира по хоккею

Лучшим вратарем был назван Андрей Василевский (сборная России). Он провел на турнире восемь матчей и одержал семь побед.

Лучшим защитником стал Филип Гронек (сборная Чехии). Он отметился 11 (3+8) баллами в 10 играх.

Лучшим нападающий был признан Никита Кучеров (сборная России). Он набрал 16 (6+10) очков в 10 матчах.

Самым ценным игроком ЧМ-2019 признан нападающий сборной Канады Марк Стоун. В десяти играх турнира форвард набрал 14 (8+6) очков.

Стоун также занял первое место в списке снайперов чемпионата мира.