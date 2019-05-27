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Россияне выиграли призы лучшему вратарю и нападающему чемпионата мира по хоккею

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Russia's goalkeeper Andrei Vasilevsky makes a save during the IIHF Men's Ice Hockey World Championships bronze medal match between Russia and Czech Republic on May 26, 2019 in Bratislava. (Photo by JOE KLAMAR / AFP)

ФОТО: JOE KLAMAR / AFP

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал лучших игроков прошедшего ЧМ. В списке лучших в своих амплуа двое россиян.

Лучшим вратарем был назван Андрей Василевский (сборная России). Он провел на турнире восемь матчей и одержал семь побед.

Лучшим защитником стал Филип Гронек (сборная Чехии). Он отметился 11 (3+8) баллами в 10 играх.

Лучшим нападающий был признан Никита Кучеров (сборная России). Он набрал 16 (6+10) очков в 10 матчах.

Самым ценным игроком ЧМ-2019  признан  нападающий сборной Канады Марк Стоун. В десяти играх турнира форвард набрал 14 (8+6) очков.

Стоун также занял первое место в списке снайперов чемпионата мира.

Символическая пятерка ЧМ-2019 по хоккею: Андрей Василевский (Россия), Филип Гронек (Чехия), Микко Лехтонен (Финляндия), Вильям Нюландер (Швеция), Якуб Ворачек (Чехия), Марк Стоун (Канада).

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