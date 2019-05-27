Яна Тоом: у Центристской партии есть проблема, но мы ее решим

Она признала, что считает важным тот факт, что получила больше голосов, чем на предыдущих выборах в Европарламент, пишет Postimees. «Честно говоря, это стало для меня сюрпризом. Если бы я была, так сказать, обычным избирателем, то не уверена, что проголосовала бы в сложившейся ситуации за Яну Тоом», - признала политик.