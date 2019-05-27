Правоцентристы и социалисты сохранили за собой крупнейшие фракции Европарламента

По уточненным данным, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) получает 179 мест в ЕП.

У второй по величине фракции ЕП - "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" ожидается 150 мест.

"Альянс либералов и демократов за Европу" может получить 107 мандатов и стать третьей по количеству депутатов фракцией.

На четвертой позиции "зеленые" с 70 мандатами.

У "Европейских консерваторов и реформаторов" 58 депутатских мест.

При очередном обновлении вновь слегка выросли результаты у популистских и евроскептических партий крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (58 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (56 мест).

По этим последним данным, у этих двух фракций получается на 36 депутатских мандатов больше, чем в Европарламенте 2014-2019 гг.

Не изменилось положение у "Объединенных Европейских левых и северных "зеленых" левых" - 38 мест.

Еще больше сократилось - до 35 - число мандатов для депутатов, пока не входящих в конкретные фракции.