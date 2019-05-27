Правоцентристы и социалисты сохранили за собой крупнейшие фракции Европарламента

Европейский парламент (ЕП) еще раз обновил объявленные ранее данные предварительных результатов европейских выборов 23-26 мая, сообщив, что следующее уточнение запланировано на 9:30 местного времени (10:30 по Таллинну).
По уточненным данным, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) получает 179 мест в ЕП.
У второй по величине фракции ЕП - "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" ожидается 150 мест.
"Альянс либералов и демократов за Европу" может получить 107 мандатов и стать третьей по количеству депутатов фракцией.
На четвертой позиции "зеленые" с 70 мандатами.
У "Европейских консерваторов и реформаторов" 58 депутатских мест.
При очередном обновлении вновь слегка выросли результаты у популистских и евроскептических партий крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (58 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (56 мест).
По этим последним данным, у этих двух фракций получается на 36 депутатских мандатов больше, чем в Европарламенте 2014-2019 гг.
Не изменилось положение у "Объединенных Европейских левых и северных "зеленых" левых" - 38 мест.
Еще больше сократилось - до 35 - число мандатов для депутатов, пока не входящих в конкретные фракции.
Всего в 28 странах ЕС 23-26 мая избирался 751 европейский депутат.