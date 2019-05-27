Овечкин прошелся по критикующим сборную России фанатам

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин ответил на критику игры команды на чемпионате мира, передает lenta.ru.
«Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить», — заявил Овечкин. Он посчитал, что такие люди только и ждут, когда сборная проиграет, чтобы высказаться об игроках негативно. Хоккеисты же, по словам Овечкина, играют за страну и хотят выигрывать.
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.