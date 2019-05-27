Пн, 27.05.2019
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Овечкин прошелся по критикующим сборную России фанатам

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BRATISLAVA, SLOVAKIA  MAY 12, 2019: Russia's Alexander Barabanov, Ilya Kovalchuk, Alexander Ovechkin, and Dmitry Orlov (L-R) celebrate scoring in their 2019 IIHF Ice Hockey World Championship Preliminary Round Group B match against Austria, at the Ondrej Nepela Arena. Alexander Demianchuk/TASS

ФОТО: Alexander Demianchuk / Alexander Demianchuk/TASS

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин ответил на критику игры команды на чемпионате мира, передает lenta.ru.

«Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить», — заявил Овечкин. Он посчитал, что такие люди только и ждут, когда сборная проиграет, чтобы высказаться об игроках негативно. Хоккеисты же, по словам Овечкина, играют за страну и хотят выигрывать.

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.

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