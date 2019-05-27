Ансип: желавшие расколоть Европу потерпели поражение

«Если по итогам этих выборов нынешнее правительство не сделает четких выводов, то оно еще глупее, чем мы могли предположить», - заявил Ансип в студии ERR.

По мнению Ансипа, эти выборы были первыми, когда жители Эстонии действительно задумались о том, каким будет новый Европейский парламент, потому что в предыдущие годы имели место протестные выборы.

Ансип сообщил, что в преддверии выборов встал вопрос, заручатся ли поддержкой те кто желает расколоть Европу, или победу одержат те, кто ценит единство, пишет Postimees.

«Теперь можно сказать, что желавшие расколоть Европы, потерпели поражение», - заявил политик, а также добавил, что правые сдали позиции почти повсеместно.

Ансип выразил надежду, что нынешнее правительство не оставит без внимания сигналы, поступившие от людей в ходе минувших выборов.