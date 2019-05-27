Пн, 27.05.2019
Намного приятнее жить под щебетание птиц под деревьями на берегу лесного озера, чем в ласнамяэском панельном доме. Яанус Виханд

Месси выиграл рекордную, шестую "Золотую бутсу"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Лионель Месси.

ФОТО: Lluis Gene / AFP / Scanpix

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона в Европе, передает sports.ru.

Аргентинец добился этого в шестой раз и получит «Золотую бутсу».

Месси лидирует по числу наград. Нападающий Криштиану Роналду выигрывал «Золотую бутсу» четыре раза.

В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.

Топ-13 претендентов на «Золотую бутсу»-2019:

1. Лионель Месси («Барселона») – 36 голов, 72 очка

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 33 гола, 66 очков

3. Фабио Куальярелла («Сампдория») – 26 голов, 52 очка

4. Дуван Сапата («Аталанта») – 23 гола, 46 очков

5. Мбайе Дианье («Галатасарай») – 30 голов, 45 очков

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ