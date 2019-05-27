Месси выиграл рекордную, шестую "Золотую бутсу"

Аргентинец добился этого в шестой раз и получит «Золотую бутсу».
Месси лидирует по числу наград. Нападающий Криштиану Роналду выигрывал «Золотую бутсу» четыре раза.
В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.
Топ-13 претендентов на «Золотую бутсу»-2019:
1. Лионель Месси («Барселона») – 36 голов, 72 очка
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 33 гола, 66 очков
3. Фабио Куальярелла («Сампдория») – 26 голов, 52 очка
4. Дуван Сапата («Аталанта») – 23 гола, 46 очков
5. Мбайе Дианье («Галатасарай») – 30 голов, 45 очков