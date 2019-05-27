Месси выиграл рекордную, шестую "Золотую бутсу"

Аргентинец добился этого в шестой раз и получит «Золотую бутсу».

В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.