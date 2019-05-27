Видео: учебный фрегат «Мир» попал в передрягу в Германии

Видео инцидента активно распространяется в интернете. Немцы шутят между собой, что страховая компания никогда не поверит в ДТП с русским парусником.

Сам ролик мог быть снят в начале мая. Как сообщала пресс-служба ФГУП «Росморпорт», 10-12 мая 2019 года парусник «Мир» принял участие в праздновании 830-й годовщины основания морского порта Гамбург, пишет "Фонтанка".