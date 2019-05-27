Не все золотые медалисты смогут попасть на президентский прием

В этом году тартускую гимназию Мийна Хярма с золотой медалью окончат 20 человек. Пятеро из 20 абитуриентов учатся по международной программе.

От гимназии на президентский прием ожидаются лишь двое медалистов. По словам директора гимназии Эне Тамннберг, в сложившейся ситуации выбрать ученика было бы невозможно, поэтому пришлось прибегнуть к помощи лотереи, в ходе которой и были выбраны двое счастливчиков.

По словам представителей школы, ученики отнеслись к данной инициативе с пониманием. Узнать мнение самих абитуриентов выяснить не удалось, так как в пятницу они сдавали экзамен по математике, поэтому у них нашлось время лишь для совместной фотографии.

Гимназия Хуго Треффнера получила от президента десять приглашений. По словам директора школы Оття Оявеэра, было непросто принять справедливое решение, так как многие золотые медалисты не хотят или не могут по каким-то причинам присутствовать на приеме. «Предложили одному, а он не моет поехать, тогда выбираем следующего, - рассказал он.

В минувшем году гимназию Треффнера с золотой медалью окончили 20 человек. По мнению Оявеэра в этом году результат будет примерно такой же.

Гимназия Тамме получила от канцелярии президента лишь одно приглашение, хотя медалистов тут набралось трое. Директор гимназии Айн Тыниссон признал, что выбор ученика, который в итоге поедет в столицу, был непростым.

Директор гимназии Яана Поска Хельмер Йыги сказал, что, по его мнению, подобное изменение является положительным. «Меня устраивает такой вариант. Нет предписаний, какого ученика следует отправить. Школа сама должна определиться», - сказал он.

Несмотря на то, что на приеме школу могут представлять не только медалисты, все школы решили отправить на президентский прием выпускников, которые получат золотую или серебряную медали.

В Министерстве образования и науки сообщили, что речь идет не о новом порядке, а о восстановлении старого, так как приглашать всех медалистов в 2014 году решил Тоомас Хендрик Ильвес.

Теперь же министерство и президент хотят, чтобы кадая школа отправляла на прием как минимум одного представителя вне зависимости от того, есть в школе медалисты или нет. Учебные заведение могут сами решать, кто больше всего достоин представлять школу на приеме.