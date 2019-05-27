В понедельник Таллинн посещают почти 6000 круизных туристов

В 8 часов утра в порт Ванасадам прибыло 330-метровое судно Regal Princess под багамским флагом, на борту судна до 3600 туристов. Судно покинет Таллинн в 17 часов.

В 9 часов в порту Ванасадам ошвартовалось 252 -метровый круизный лайнер Aidadiva круизной фирмы Aida Cruises под итальянским флагом с 2000 интуристов. Судно покинет Таллинн в 17 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет всего почти 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.