В понедельник Таллинн посещают почти 6000 круизных туристов

В понедельник Таллинн посещают два круизных судна, доставляя на один день в столицу Эстонии до 5600 туристов.
В 8 часов утра в порт Ванасадам прибыло 330-метровое судно Regal Princess под багамским флагом, на борту судна до 3600 туристов. Судно покинет Таллинн в 17 часов.
В 9 часов в порту Ванасадам ошвартовалось 252 -метровый круизный лайнер Aidadiva круизной фирмы Aida Cruises под итальянским флагом с 2000 интуристов. Судно покинет Таллинн в 17 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет всего почти 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.