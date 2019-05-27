Пн, 27.05.2019
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Антонио Конте предложили астрономическую зарплату в "Интере"

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Antonio Conte.

ФОТО: LEE SMITH / REUTERS

«Интер» на этой неделе объявит о назначении Антонио Конте новым главным тренером, сообщает sports.ru.

Это может произойти уже в среду, если к этому времени миланский клуб успеет расстаться с Лучано Спаллетти.

Конте подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

В субботу Конте вместе с руководством клуба посетит финал Лиги чемпионов в Мадриде между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

На ближайшие недели также запланированы поездка в Китай и встреча с владельцем «Интера» Чжаном Цзиньдунем.

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