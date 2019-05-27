Главные сюрпризы и тяжелые потери: все, что надо знать о результатах выборов в Европарламент

Брюссельский аналитик Янис Эмануилидис отмечает, что 80 процентов мест в Европарламенте осталось за проевропейскими партиями. "Правопопулисты, как группа, в итоге не столь сильны, как некоторые предупреждали. Было понятно, что у них не будет большинства, но все равно они показали результат слабее, чем ожидалось", - рассуждает он. По мнению Эмануилидиса, высокие результаты партии Марин Ле Пен во Франции стали персональной неудачей для президента страны Эмманюэля Макрона. "Макрон попытался положить на чашу весов свой политический вес, чтобы не допустить первенства Марин Ле Пен. Но ему это не удалось", - констатирует эксперт.

Во многих из 28 стран Евросоюза крупным центристским партиям не удалось сохранить свои позиции. В то же время наблюдается усиление либералов, "зеленых", а также правых партий. Аналитики в Брюсселе говорят об усилившейся фрагментации Европарламента. "Мы видим, что крупным партиям пощипали перья и им нужна широкая коалиция, чтобы обеспечить большинство", - указал Эмануилидис. Похоже, единственным вариантом является коалиция двух ведущих фракций ЕП - христианских демократов и социал-демократов - с либералами и "зелеными". Левоцентристская коалиция из социал-демократов, левых партий, "зеленых" и либералов ничего не даст, так как не обеспечит большинства. Правая коалиция невозможна, потому что христианские демократы не пойдут на альянс с правыми популистами и евроскептиками.

"Теперь будет непросто, потому что никто не получит достаточного большинства в Европарламенте без участия других. Так что в ближайшие дни будет очень интересно, кто и с кем будет вести переговоры, чтобы приступить к действиям", - заявила Маргрет Вестагер с оглядкой на разрозненность сил в новом Европарламенте.

Особые выборы в Великобритании

Особенно необычными были европейские выборы в Великобритании, которая хочет покинуть Евросоюз, но не смогла вовремя организовать Брекзит. По этой причине в пятницу британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о своей отставке. Новая Партия "Брекзита" противника Евросоюза Найджела Фаража, как и предсказывалось, выиграла выборы с 31,5 процентами голосов. Правящие консерваторы несут тяжелые потери.

В Греции левопопулистский премьер Алексис Ципрас проиграл консервативной оппозиции. Поэтому он объявил, что скоро пройдут новые парламентские выборы.

В Австрии "народная" партия консервативного канцлера Себастьяна Курца значительно прибавила, хотя в этот понедельник ему и может быть вынесен вотум недоверия в парламенте. Правые популисты из Австрийской партии свободы (АПС) получили на несколько процентов меньше, чем предсказывалось до скандала с публикацией видео c Ибицы. На нем демонстрируется, как уже ушедший в отставку с поста главы АПС Хайнц-Кристиан Штрахе в 2017 году обещал предполагаемой племяннице российского олигарха госзаказы в обмен на поддержку на выборах.