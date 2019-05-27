Российские военные инспекторы планируют совершить наблюдательные полеты над Эстонией

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США", - говорится в публикации со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По имеющимся у издания данным, наблюдательный полет над Соединенными Штатами будет выполняться в период с 28 мая по 3 июня с аэродрома открытого неба Райт-Паттерсон (штат Огайо) с максимальной дальностью до 4900 км.

Газета также отмечает, что, помимо полета над территорией США, инспекторы из РФ в рамках этого же договора планируют с 27 по 31 мая выполнить полет на российском самолете наблюдения над территорией Эстонии с аэродрома открытого неба Тарту. Максимальная дальность полета составит 800 км, уточняется в сообщении.