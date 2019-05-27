Выборы в Европарламент выиграла Партия реформ, Центристская партия отделалась испугом.

Европарламентские выборы в Эстонии пошли по самому ожидаемому сценарию. Партия реформ выиграла выборы и получила два места, которые займут Андрус Ансип и Урмас Паэт. Первый номер СДПЭ Марина Кальюранд показала столь прекрасный личный результат, что принесла соцдемам и второй мандат, который получит Свен Миксер, причем лишь с преимуществом в 30 голосов перед Индреком Тарандом. Первый номер центристов Яна Тоом несмотря на плохую явку в Ида-Вирумаа сумела выполнить программу минимум и получить место в Европарламенте. Сильная работа EKREкак партии в целом гарантировала место Яаку Мадисону, который также показал лучший личный результат из кандидатов этой партии.

Так называемым «брекзитным» депутатом стал первый номер «Отечества» Рихо Террас, который получит место в Европарламенте после того, как Объединенное королевство выйдет из ЕС. Таким образом в Эстонии результаты оказались вполне ожидаемыми. Хотя мелкие сюрпризы и заслуживающие внимания факты в них все же можно найти.

Успехи партий

Рост СДПЭ

Во-первых, естественно, большой рост социал-демократов. Во многом он был основан на Марине Кальюранд, которая собрала 65 559 голосов. О масштабе ее урожая голосов дает представление тот факт, что соцдемы вообще набрали 77 384 голоса, т.е. Кальюранд получила 84% из них. Второй по личному результату Андрус Ансип получил 41 006 голосов.

Результат Кальюранд столь хорош, что от очень сильного списка реформистов соцдемы отстали лишь на 10 000 голосов. Очевидно, радует соцдемов и тот факт, что они больше всех улучшили свой результат по сравнению с выборами в Европарламент 2014 года Голосов оказалось на 10% больше, чем пять лет назад.

«Люди видели, как я работаю и что я делала, - сказала Кальюранд Postimees после оглашения результатов. – Эти выборы были комбинацией обоих, социал-демократического мировоззрения и людей, которых знают и которым доверяют».

Ранее дважды проходивший в Европарламент как независимый кандидат Индрек Таранд на этот раз остался очень далеко от таких результатов. Баллотировавшийся по списку соцдемов Таранд набрал лишь 256 голосов.

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Центристы выдыхают

Результаты выборов стали вздохом облегчения для Центристской партии. Почему? Надеялись ведь на два места в Европарламенте? А именно потому, что несмотря на большой отток русскоязычных избирателей от Центристской партии, падению рейтинга из-за коалиции с «Отечеством» и EKRE, центристы все же сумели получить один мандат.

Если в 2014 году Центристская партия набрала в Ида-Вирумаа около 60% голосов, то на этот раз там они получили лишь 35,4%. В тот раз список ЦП в Ида-Вирумаа получил 11 646, теперь 4860 голосов.

Яна Тоом набрала 27 003 голоса, что чуть больше половины голосов, отданных за Центристскую партию. Это показывает все же, что остальной список ЦП сумел принести Тоом весомую поддержку. Своих собственных голосов Тоом не хватило бы, чтобы вновь сесть на самолет в Брюссель.

Такой результат для самой Тоом – явное разчорование, которое она выразила уже вчера вечером, покинув вечеринку Центристской партии еще до того, как стали известны результаты. Она сослалась при этом на низкую явку по Ида-Вирумаа, которую, по ее словам, вызвало решение ЦП сформировать правительство с EKRE. «Оглянитесь, я же одна, - сказала она репортеру Postimees. – Давление столь велико. Поэтому я готовлюсь к худшему».

Худшего все же не случилось, ЦП выполнила программу минимум, но горькой пилюлей для них сал тот факт, что две оппозиционные партии – Партия реформ и СДПЭ на двоих получили значительно больше голосов, чем три коалиционные партии. Точнее говоря, на 40 000 голосов больше.

Сразу видно - будущие коллеги. Андрус Ансип все же пожал руку Яаку Мадисону, но скорее мимоходом, не взглянув ему в глаза. ФОТО: Tairo Lutter

Партия реформ - как обычно

Партия реформ выиграла очередные выборы и получила на 2% больше голосов, чем пять лет назад. Своего основного соперника, Центристскую партию, реформисты обыграли с почти двукратным перевесом голосов. Частично такой результат был предсказуем, поскольку поддержку эстонских избирателей продемонстрировали уже выборы в Рийгикогу, которые Партия реформ мощно выиграла, превзойдя собственные ожидания. Поскольку кочующий кубок преодоления собственных ожиданий в этот раз достается соцдемам, результат Партии реформ можно считать обычным для нее.

Большой неожиданностью стало бы получение третьего мандата для белок, однако до него все же много не хватило. Сюрпризом можно считать результат их второго номера, бывшего премьер-министра Таави Рыйваса, который рядом с Ансипом и Паэтом был весьма бледен – 7707 голосов. Для третьего мандата реформистам понадобилось бы еще 10 000 голосов.

Попал... не попал... может быть... Первый номер "Отечества" Рихо Террас переживает противоречивые эмоции. ФОТО: Tairo Lutter

«Отечество», время ожидания

Политики «Отечества», которые начали было праздновать после выяснения результатов, через некоторое время были вынуждены поумерить пыл, поскольку их первый номер Рихо Террас попал в так называемый список ожидания. Террас пройдет в Европарламент лишь в том случае, если Объединенное королевство все же проведет брекзит, и Эстония получи седьмое место в Европарламенте.

Самой большой мечтой «Отечества» было в шестой и, возможно, последний раз попасть в Европарламент. Было ясно, что для этого надо побеждать EKRE. Но этого они сделать не смогли. Террас набрал 21 474 голоса, что всего примерно на тысячу меньше, чем у Яака Мадисона. Личный результат Терраса вовсе не плох, но партии в целом для получения мандата необходимо было на 4000 голоса больше. Террас на вечеринке после оглашения результатов не выразил большого разочарования, заметив, что это нормальная демократия. По его словам, у «Отечества» получилось хорошо, поскольку был превзойден прогнозируемый результат.

Командная работа EKRE

Первые номера национал-консерваторов Март и Мартин Хельме еще до выборов говорили, что останутся министрами и в Европарламент не пойдут. Поэтому им надо было оформить место для Яака Мадисона. Однако большую работу Мадисон проделал и сам, получив со своими 22 823 голосами чуть более половины всех голосов, отданных за EKRE.

Поддержка других кандидатов, в том числе Хельме, была достаточно большой, чтобы обеспечить мандат. В итоге EKRE уверенно прошла в Европарламент, хотя и не пыталась замахнуться на второй мандат.

Раймонд Кальюлайд провел в одиночку сильную кампанию и показал блестящий результат, но в Европарламент не попал. ФОТО: Tairo Lutter

Одиночка Кальюлайд

Попрощавшийся с Центристской партией и баллотировавшийся как независимый кандидат Раймонд Кальюлайд набрал 20 643 голоса. По сравнению с личными результатами других кандидатов это очень хороший результат. До Терраса не хватило тысячи голосов, до Мадисона – пары тысяч. Но место в Европарламент осталось вдалеке. По сути, Кальюлайду было необходимо еще 15 000 голосов, чтобы получить место «брекзитного депутата». Однако о популярности Кальюлайда говорит тот факт, что как бывший старейшина Пыхья-Таллинна он получил в столице половину своих собранных голосов, больше, чем все кандидаты от «Отечества» вместе взятые. В Ида-Вирумаа Кальюлайд показал третий результат вслед за Центристской партией и соцдемами.

При этом Кальюлайд набрал в два раза больше голосов, чем весь список «Ээсти 200».

«Ээсти 200» - 10 706

Партия, едва не прошедшая в Рийгикогу, не сумела повторить на Евровыборах столь хороший результат. 3,2% от всех отданных голосов оставили ее без мандата. Глава партии Кристина Каллас получила 4773 голоса, первый номер Лаури Хуссар – 3078. Рейтинг самой партии в опросах до сих пор рос, особенно среди русскоязычного населения. Но на выборах в Европарламент их избиратели, очевидно, предпочли вместо «Ээсти 200» Центристскую партию и Раймонда Кальюлайда.

Смотрите результаты всех кандидатов

Уезды проголосовали

Центристскую партию в Таллинне потрепали соцдемы

Хотя Эстония на выборах в Еврпарламент – один большой округ, результаты голосования по уездам показывают много интересного в распределении поддержки основных партийных кандидатов и самих партий. Прежде всего, главное – столица. Что Центристская партия в Таллинне с точки зрения рейтинга находится в скверном положении, уже давно показывают рейтинги. Нынешний результат показывает, что ситуация действительно плоха. Центристская партия проиграла в столице не только Партии реформ, но и соцдемам. В Таллинне список Партии реформ набрал 30 708 голосов, соцдемы – 22 858, а Центристская партия – 20 611 голосов. 18%, полученные центристами в столице, довольно точно отражают рейтинг Центристской партии среди таллинцев по версии Kantar Emor.

Раймонд Кальюлайд отстал от центристов на 10 000 и мог бы даже сказать, что для победы в Таллинне Центристской партии не хватило именно Раймонда Кальюлайда.

Уезды покраснели

Если в Таллинне соцдемы остались вторыми, то уездная карта Эстонии окрасилась в красный социал-демократический цвет. СДПЭ победила на выборах в 11 уездах. Причем они сумели опередить Партию реформ, например, в исконно реформистском Рапламаа. Вторыми они пришли как раз в Рапламаа и Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Пярумаа и Тарту. Положение Центристской партии по уездам довольно скверное. Победа в Ида-Вирумаа была убедительной, там они получили 35,4%, но в других регионах не было ничего подобного. В остальных уездах они заняли 4-5-е места за всеми своими основными конкурентами. Заслуживает упоминания, что EKRE, обладающая в некоторых регионах весьма сильной поддержкой, не сумела выиграть выборы ни в одном уезде. В некоторых уездах они сумели показать третий результат, в Вырумаа и Пыльвамаа стали вторыми.

Плохо голосовали

Э-голосов – около половины

Явка на выборах в Европарламент оказалась выше, чем пять лет назад, но значительно ниже, чем ожидалось. На этот раз проголосовали 37,3% избирателей, в 2014 году – 36,5%.

До дня выборов можно было прогнозировать активность около 40%, для этого давало основания активное участие в э-выборах. Почти половина всех голосов, отданных на выборах, была отдана по интернету. Это означает, что общий рост явки на 0,8% был обусловлен именно э-голосами. Если бы их число осталось тем же, что пять лет назад, общая явка на этот раз была бы даже ниже, чем в 2014 году. На выборах в Рийгикогу доля э-голосов среди всех была даже ниже, чем теперь, на европейских выборах.

Ида-Вирумаа и на этот раз, как и в 2014 году, оказался уездом с самой низкой явкой. Однако заслуживает внимания, что в Ида-Вирумаа в этот раз явка была еще ниже, чем пятью годами ранее. То есть интерес иноязычных избирателей к голосованию стал значительно меньше.

По сведениям «Северного побережья», выше среднего явка в Ида-Вирумаа была только в Йыхви, однако в Нарве и Кохтла-Ярве избиратели выборы проигнорировали.

Смотрите фото с дня выборов:

В Таллинне тоже по сравнению с 2014 годом явка снизилась, но не настолько, как в Ида-Вирумаа. Пять лет назад в Таллинне на европарламентских выборах проголосовали 44% избирателей, на этот раз 42,2%.

Из всех эстонских регионов Ида-Вирумаа и Таллинн оказались теми двумя, где явка по сравнению с прошлыми выборами в Европарламент снизилась. Во всех остальных она в той или иной степени выросла.

В то же время Таллинн все же продемонстрировал самую высокую явку. Свыше 40% избирателей отдали свой голос в Харьюмаа и городе Тарту. Близко к 40% подобрались по явке Хийумаа, Ляэнемаа и Тартумаа.

Если в Эстонии число проголосовавших на выборах по сравнению с прошлым разом несколько выросло, то в Европе в целом ожидается рост явки свыше 50%. Вероятно, это будет самый большой рост явки за 20 лет.

На этот раз Emor был точнее

Прогнозы эстонских исследовательских фирм накануне выборов были редкостно единодушны. Kantar Emor, Norstat и Turu-uuringud прогнозировали по два места Партии реформ и социал-демократам и по одному – Центристской партии и EKRE. Так и вышло.

Если сравнивать более точно, выясняется, что больше всего был недооценен результат Партии реформ, а больше всего переоценили потенциал центристов. Хотя выборка Norstat из 4000 допускала погрешность всего в 1,5%, они умудрились недооценить Партию реформ и переоценить Центристскую партию на 5%. Партию победителя с наибольшей погрешностью предсказала Turu-uuringud. Norstat ошибочно прогнозировал победу СДПЭ. В то же время именно Turu-uuringud точнее всего угадали результат СДПЭ.

«Отечеству» все исследовательские фирмы обещали более-менее худший результат, чем они получили на самом деле. Результаты других партий были слегка переоценены – ни «Ээсти 200», ни Зеленые не сумели получить результат, который отвечал бы их рейтингу. Довольно точно 6-процентный результат Раймонда Кальюлайда сумели предсказать Turu-uuringud и Norstat, в то время как Kantar Emor отдавал ему 2,8%.