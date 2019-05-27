Huawei pood Pekingis. ФОТО: FRED DUFOUR / AFP

Запрет Google на использование операционной системы Android компанией Huawei и внесение ее в черный список в США ставит перед технологическим гигантом новые задачи, пишет Би-Би-Си.

В компании, по данным профильных изданий, работают над собственной операционной системой под названием HongMeng.

"Мы подготовили собственную операционную систему, это наш план Б. Но, конечно, мы бы предпочли работать с экосистемами Google и Microsoft", - говорил в марте один из исполнительных директоров компании Ричард Ю немецкой газете Die Welt.

"У них [Huawei] уже есть система, но они не готовы [запустить ее], - заявил профессор университета Гонконга Вонг Кам Фаи агентству Франс Пресс. - Было бы идеально иметь еще три года [для ее развития], но их нет, и теперь они должны ускориться".

Huawei предоставила не так много информации о своей операционной системе, но, согласно публикации в китайской государственной газете Global Times, она уже тестируется и постепенно заменит Android.

По данным источника издания Huawei Central, специализирующимся на технологических новостях о корпорации, новая система будет называться HongMeng OS.

Операционная система, которую, по сообщениям, начали разрабатывать в 2012 году, будет использоваться в качестве универсальной на нескольких платформах: смартфонах, планшетах и компьютерах.

Согласно данным портала, HongMeng будет базироваться на операционной системе Linux - той же самой, на которой базируется Android.

Вполне вероятно, что вместо использования разработок с нуля компания будет использовать подходы, гарантирующие совместимость с большинством современных шаблонов проектирования Android.

Huawei Central сообщает, что китайской корпорации предстоит решить некоторые проблемы, прежде чем запускать HongMeng OS на коммерческой основе.

Источник, близкий к Huawei, которого цитирует портал, настроен оптимистично. "Велика вероятность того, что HongMeng станет одной из лучших и крупнейших мобильных операционных систем в мире", - сказал источник издания.

Смартфоны Huawei (под одноименным брендом и брендом Honor) занимают второе после Samsung место в мире по числу проданных устройств, а в России - первое.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei.

Указ Трампа был подписан в момент, когда Вашингтон и Пекин продолжают переговоры в попытке прекратить торговую войну между двумя странами.

Вашингтон считает, что технологии Huawei могут быть использованы спецслужбами Китая. Сама Huawei отрицает все обвинения.

Ранее США заявили, что будут препятствовать использованию оборудования Huawei при создании сетей нового поколения 5G как в США, так и в других странах.

Керри Аллен, аналитик по Китаю, Би-би-си

Китай все активнее выступает за собственную независимость и стремится показать, что страна уже настолько развита, что может не зависеть от США.

В последние месяцы китайские СМИ подчеркивают, что быстрое развитие Китая, его новые продукты и технологии стали предметом гордости.

Huawei, производящая продукты, которые все чаще признаются за границей жизнеспособными конкурентами Apple или Samsung, имеет настоящий успех - особенно с учетом повсеместного внедрения технологии 5G.

Однако тон официальных СМИ стал агрессивным после того, как председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что торговая война может выйти на новый виток. Много цитировали официальное заявление министерства торговли о том, что "Китаю придется принять необходимые контрмеры" и что страна не отступит перед лицом дальнейшего повышения пошлин.

Официальное Международное радио Китая добавило к этим заявлениям, что Китай "не боится столкновения с США в последнюю минуту".

Газеты, которые освещают международную политику, пишут о провокационных действиях США. Ежедневные газеты с большими тиражами, Global Times и Reference News, все чаще публикуют статьи с критикой размещения американских бомбардировщиков на Ближнем Востоке.